Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ПДВ, сплачений при імпорті обладнання для тимчасовго користування, до податкового кредиту не належить, — ВСУ

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