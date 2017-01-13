Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ «Побори» з батьків

Обов’язок утримувати свою дитину не припиняється після розірвання шлюбу, навіть факт позбавлення батьківських прав не звільняє від обов’язку сплачувати аліменти.

Обов’язок утримувати свою дитину не припиняється після розірвання шлюбу, навіть факт позбавлення батьківських прав не звільняє від обов’язку сплачувати аліменти.

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