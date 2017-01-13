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Учасники круглого столу сподіваються, що майбутні зміни в законодавстві дозволять підприємцям реєструвати бізнес в Україні, а не за кордоном.

Учасники круглого столу сподіваються, що майбутні зміни в законодавстві дозволять підприємцям реєструвати бізнес в Україні, а не за кордоном.

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