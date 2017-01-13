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Суддя ВС Галина Канигіна продемонструвала журналістам довжелезний перелік усіх змін, унесених до Кримінального кодексу.

Суддя ВС Галина Канигіна продемонструвала журналістам довжелезний перелік усіх змін, унесених до Кримінального кодексу.

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