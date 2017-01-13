ВСС узагальнив практику розгляду деяких цивільних і кримінальних справ

Збори суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ заслухали та погодили підготовлені його палатами матеріали щодо надання методичної допомоги першій та апеляційній інстанціям.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, заслухавши інформацію судді, секретаря пленуму ВСС Дмитра Луспеника, збори затвердили узагальнення, аналізи, інформаційні листи щодо судової практики в цивільних справах. Зокрема:

- про застосування судами під час розгляду цивільних справ Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;

- про розгляд судами процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах;

- про окремі питання, що виникають під час застосування судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 6.11.2009 №9;

- про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

- про деякі питання, пов’язані з відновленням втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО;

- про приватизацію житлового фонду та гуртожитків.

Також було приділено увагу повідомленням заступника голови ВСС Станіслава Кравченка та затверджено узагальнення, аналізи, інформаційні листи щодо судової практики в кримінальних справах:

- про здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх;

- щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування;

- щодо здійснення апеляційним судом процесуального повноваження щодо призначення нового розгляду в суді першої інстанції;

- щодо розгляду процесуальних питань, які вирішуються під час виконання судових рішень;

- щодо вирішення питань, пов’язаних із застосуванням запобіжного заходу у виді тримання під вартою у контексті порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, встановленого у рішенні ЄСПЛ «Чанєв проти України».

Після оприлюднення цих матеріалів вони будуть надруковані в «ЗіБ».