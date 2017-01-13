Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Голова ВС у 2002–2006 рр. Василь Маляренко:

Василь Маляренко: «І адвокат, і науковець можуть стати суддями ВС. Але спочатку вони повинні пропрацювати хоча б в одній нижчій судовій ланці»

Василь Маляренко: «І адвокат, і науковець можуть стати суддями ВС. Але спочатку вони повинні пропрацювати хоча б в одній нижчій судовій ланці»

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