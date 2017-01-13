Навіщо кандидатам на посади у ВС подавати документи про чисту репутацію, якщо до перевірок НАБ та ГРД дійдуть не всі

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила, що претенденти на червоні мантії для участі в конкурсі мають подати декларацію доброчесності. Хоча у переліку документів, які вимагаються від кандидатів, така декларація не згадується. Натомість вона є необхідною для формування досьє претендента. То навіщо особам подавати декларацію доброчесності на старті конкурсу, якщо до основних його етапів вони можуть не дійти.

Столична більшість

ВККС підбила підсумки одного з етапів конкурсу до Верховного Суду —подання документів. Так, з 846 осіб, котрі звернулися до комісії з відповідним пакетом, до змагань за «верховні» мантії було допущено 653. При цьому кожен третій з претендентів — правник з-поза судової системи, адже 69% кандидатів — володарі мантій, 12,5 — науковці, 11 — адвокати, 7,5% — особи із сукупним стажем роботи.

Серед конкурсантів-законників 29% — представники Верховного та вищих спеціалізованих судів, решта — служителі Феміди з нижчих інстанцій. 423 претенденти — чоловіки, 230 — жінки. Наймолодшому кандидату 32 роки, а найстаршому — 63. Водночас переважна більшість (554 особи) належить до вікової групи «від 35 до 55 років».

Велика кількість потенційних володарів мантій — зі столиці (265), на другому та третьому місцях — Харківська (60) та Львівська (31) області відповідно. Не такими активними виявилися правники з Миколаївщини, Тернопільщини (по 6 осіб) та з Хмельницького регіону (4).

Стосовно кандидатів, яких допущено до конкурсу, буде проведено спеціальну перевірку. За її результатами комісія вирішить питання про допуск до наступного етапу — кваліфікаційного оцінювання.

Володарям мантій було легше

За даними ВККС, які під час брифінгу озвучив очільник цього органу Сергій Козьяков, комісія не допускала до участі в конкурсі з таких підстав: непідтвердження претендентами стажу роботи або ж подання неповного пакета документів.

«Суддівський стаж легко підтвердити… Нас навіть звинувачують у тому, що ми спеціально завалюємо адвокатів та науковців. Ні, це не так. Суддям легше, бо на них працює державна машина. Відділ кадрів видає різні довідки. Щодо проходження люстраційної процедури довідки їм також видавалися. Електронний ключ, необхідний для заповнення електронної декларації, є у всіх суддів. І вони заповнили ці декларації, бо це є обов’язковим. А от адвоката, якого ноги годують, який бігає кожного дня, бо потрібно знайти клієнта, підтримати його в суді? В силу іншого характеру діяльності не всі адвокати та науковці впоралися з підтвердженням 10-річного стажу», — розповів С.Козьяков.

Тим, кого ВККС відсіяла через згадані причини, керманич кваліфоргану порадив не хвилюватися, а готуватися до наступного конкурсу на посади у ВС. «Не обов’язково, що 120 осіб пройдуть до ВС. Буде й другий етап. Ми не будемо затягувати з його проведенням та призначати на 2020 рік. Адже багато справ звалиться на суддів, особливо на першу когорту», — зазначив керманич ВККС.

До речі, представники мас-медіа поцікавилися, як він ставиться до того, що деякі політики мають намір потрапити до ВС. «Для комісії вони є не політиками, а кандидатами. Це сміливі люди, бо ми до них будемо ставитися, як і до інших кандидатів. Один з них сказав, що хоче перевірити наші процедури. Ми дамо можливість перевірити всі наші процедури. Я хотів би бачити, що кандидат не просто йде перевіряти процедури, а має намір стати суддею. Якщо він виграє конкурс, то треба стати суддею ВС і працювати з тими 40 тис. справ, які будуть у ВС, по 16 год. на добу, отримуючи, правда, найвищу зарплату в країні — $9000. І так до 65 років», — зауважив С.Козьяков.

Він також додав: комісія займається серйозною справою, і «якщо ти йдеш у судді, то треба йти до кінця».

Доброчесність із самого початку

Журналісти поцікавилися, чому представники секретаріату комісії, які приймали документи, не підказали кандидатам, що вони надали неповний пакет. За словами голови ВККС, ці працівники фактично виконували роль листонош: приймали документи й передавали їх для подальшого опрацювання.

«Працівникам секретаріату було заборонено давати консультації. Бо комусь сказали б, комусь забули. До нас були б претензії. Ми апріорі розуміли: кандидат, який хоче вершити правосуддя у ВС, повинен принести всі необхідні документи», — наголосив С.Козьяков.

У свою чергу «ЗіБ» запитав у керманича комісії: чому в умовах проведення конкурсу було прописано, що претенденти на червоні мантії повинні подати декларацію доброчесності. Хоча в ст.81 закону «Про судоустрій і статус суддів», якою передбачено порядок призначення на посаду судді ВС за спеціальною процедурою, такий документ не згадується.

«Ми йдемо через кілька норм у сукупності. Крім нормативного регулювання, є така річ, як рівність кандидатів. Якщо інші кандидати подають декларацію, чому адвокати не можуть таку декларацію заповнити? Я заповнив би. Коли я йшов на посаду члена комісії, заповнив декларації та документи, які раніше ніколи не заповнював. Нехай мої колеги заповнили б», — сказав очільник ВККС.

Як пояснили «ЗіБ» у кваліфоргані, в ст.85, якою визначені етапи кваліфікаційного оцінювання, передбачено: як суддівське досьє, так і досьє претендента на мантію повинні містити декларацію доброчесності служителя Феміди. Відтак ВККС вирішила додати до переліку документів, необхідних для подання для участі в конкурсі, й таку декларацію. Мабуть, аби потім, безпосередньо перед проведенням кваліфоцінювання, додатково не вимагати від кандидатів цей акт.

Утім, на думку окремих фахівців, доречніше було б попросити претендентів надати декларацію доброчесності перед проведенням з ними співбесіди. Адже, вважають експерти, немає не тільки законних підстав, а й сенсу кандидату пред’являти комісії документи про незаплямовану репутацію, якщо він не дійде до вирішального етапу конкурсу, під час якого й перевіряється доброчесність, — дослідження досьє та відвертої розмови з «кваліфікаційниками».

Наостанок — НАБ та ГРД

Загалом, за даними ВККС, 17 претендентів на «верховні» мантії не подали декларації доброчесності (серед них і ті, хто, крім цього документа, не подав й деяких інших): 7 адвокатів, 5 науковців, 3 особи із сукупним стажем та 2 судді. Цим та решті «відсіяних» з різних причин кандидатів не пощастило дійти до спеціальної перевірки.

Так, за словами С.Козьякова, на запити комісії відповіді мають надати: Національна поліція, Національне агентство з питань запобігання корупції, Державна судова адміністрація, Міністерство освіти і науки, Міністерство оборони, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, департаменти охорони здоров’я обласних держадміністрацій та ін.

«Припускаємо, що після проведення спеціальної перевірки певна кількість кандидатів теж залишить цей конкурс», — зауважив очільник ВККС. Разом з тим на цьому випробування для претендентів не закінчаться. «Коли кандидати складуть тести й практичне завдання (орієнтовно це має відбутися 18 та 23 січня. — Прим. ред.), знову буде серйозний відсів. Список тих, хто дійде до другого етапу (дослідження досьє та співбесіди. — Прим. ред.), ми направимо до Національного антикорупційного бюро», — розповів С.Козьяков.

За його словами, НАБ немає в списку органів, до яких ВККС зобов’язана звернутися для проведення спецперевірки. Тому бюро долучиться до «верховної гри» під час вирішального етапу конкурсу.

Саме тоді настане час і для долучення до цього процесу громадської ради доброчесності. «Зараз 653 кандидати, а після проходження тесту й виконання практичного завдання може залишитися 300 осіб. Робити висновки щодо 653 кандидатів — це може бути пуста робота. Бо саме щодо тих, хто дійде до дослідження досьє та співбесіди, нам потрібні висновки», — пояснив голова кваліфоргану.

Як вважають деякі фахівці, ці слова і є підтвердженням того, що на початковому етапі не всі кандидати на посади суддів ВС повинні подавати декларації доброчесності. Документи про незаплямовану репутацію необхідно вимагати тільки в тих претендентів, яким пощастить дійти до тієї фази змагань, коли до «верховної гри» долучаться НАБ та ГРД.