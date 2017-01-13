Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Прийти без доброчесності

На думку Сергія Козьякова, при поданні документів судді, адвокати та науковці були в неоднакових умовах: володарям мантій легше зібрати відповідний пакет, бо на них «працює державна машина»

На думку Сергія Козьякова, при поданні документів судді, адвокати та науковці були в неоднакових умовах: володарям мантій легше зібрати відповідний пакет, бо на них «працює державна машина»

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