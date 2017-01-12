Чому претенденти на мантії змушені пробувати себе в ролі позивачів, а не суддів

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

14 кандидатів на суддівські посади, яких незабаром мають виключити з резерву осіб — претендентів на мантії, вважають, що Вища кваліфікаційна комісія суддів мала б провести більше конкурсів на зайняття вакансій. Це дозволило б більшості кандидатів стати служителями Феміди. Нині ж претендентам не залишилося нічого іншого, як звернутися по захист своїх прав до суду.

Спроба провалилася

Історія представників третього добору кандидатів на суддівські крісла розпочалася ще у 2012 р., коли ВККС «оголосила в розшук» кадри для Феміди. Так, за результатами проведеного добору 23 грудня 2013 р. до резерву ВККС зарахувала 543 особи, які успішно пройшли піврічну спеціальну підготовку в Національній школі суддів та склали кваліфікаційний іспит. Станом на 28 липня 2016-го в резерві перебувало 452 юристи.

Положеннями закону «Про судоустрій і статус суддів» установлено 3-річний строк дійсності результатів кваліфікаційного іспиту, а отже, 23 грудня минулого року ці кандидати втратили право бути призначеними на посади.

До речі, за підрахунками «ЗіБ», серед усіх доборів 3-ій був найдорожчим. ВККС витратила на нього майже 1,2 млн грн., а НШС — 6,7 млн. Фактично «вартість» одного претендента, зарахованого до резерву, — 14,5 тис.

Кілька місяців тому ті, хто пройшов 3-ій добір, звернулися до голови ВККС Сергія Козьякова з проханням провести найближчим часом змагання за вільні крісла в судах.

«Також просимо посприяти вирішенню питання щодо подовження строку перебування кандидатів у резерві на час нездійснення повноважень ВККС або розглянути можливість іншим шляхом реалізувати кандидатами 3-го добору своє право на доступ до професії судді», — наголосили претенденти.

Вони нагадали: у 2014 р. діяльність ВККС була заблокована на 8 місяців. Тому протягом цього часу «резервісти» з незалежних від них причин не могли подати заяви про участь у конкурсі та зайняти вакансії. Разом з тим законодавець закріпив постійний характер функціонування ВККС у ч.1 ст.90 закону «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої комісія є постійно діючим органом у системі судоустрою. Тобто особливість статусу ВККС та характер повноважень, що на неї покладені, унеможливлюють виникнення перерви у роботі цього органу. Крім того, комісія в новому складі не надто поспішала з проведенням конкурсів. Їх відбулося лише 2: на 125 і 87 посад.

Незважаючи на звернення до ВККС, претенденти на мантії не отримали ні додаткових конкурсів, ні подовження строку перебування в резерві. Хоча спроба «затримати» претендентів у резерві була. Так, народний депутат Валерій Писаренко запропонував записати в «Прикінцевих та перехідних положеннях» закону про ВРП таку норму: «Кандидати на посаду судді, які були зараховані до резерву на заміщення вакантних посад суддів та включені до рейтингового списку, в яких трирічний строк дії результатів їх кваліфікаційних іспитів закінчився протягом одного року до набрання та протягом 90 днів після набрання чинності цим законом, а також кандидати, щодо яких на день набрання чинності цим законом унесені рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але яких не призначено на посаду судді, мають право взяти участь у доборі на посаду судді в порядку, встановленому цим законом, без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки. Такі кандидати повторно складають кваліфікаційний іспит і беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді відповідно до результатів такого іспиту».

Однак Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя відхилив цю пропозицію.

Вакансії є — конкурсу немає

Відтак кандидати вирішили захищати свої права в храмі Феміди: вони попросили Вищий адміністративний суд визнати бездіяльність ВККС незаконною та зобов’язати вчинити певні дії. За даними «ЗіБ», справа у ВАС була зареєстрована 26 грудня, а розглядатиме її «п’ятірка» у складі Людмили Черпіцької (суддя-доповідач), Олександра Донця, Едуарда Шведа, Любові Гончар, Валентина Мороза.

Представники 3-го добору наголосили: юристи, які пройшли прозору процедуру добору за європейськими стандартами та склали кваліфікаційний іспит, об’єктивно не мали можливості взяти участь у конкурсі на зайняття вакансій та бути призначеними на посаду судді, що є обмеженням у праві на професію. У зв’язку із цим понад 70% підготовлених претендентів на мантії не були працевлаштовані.

Позивачі звернули увагу на той факт, що за останній рік у місцевих судах різко погіршилася ситуація з кадрами у зв’язку з масовим звільненням законників. Так, за даними ВККС, станом на 1.05.2016 91 місцева установа мала кадрову недоукомплектованість, яка сягає більш ніж 50% визначеного складу суду, станом на 12.10.2016 — 219 місцевих судів. А вже станом на 19.12.2016 у 375 місцевих інституціях є понад півтисячі вакансій.

Крім того, представники 3-го добору помітили: 28 липня ВККС оголосила конкурс на зайняття менш ніж 100 вільних крісел у храмах Феміди, хоча на той час існувало три сотні вакансій.

Чим завинила ВККС?

«Конституцією визначено, що кожен має право на вільний вибір професії та працю і держава створює умови для реалізації громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, а також має здійснювати необхідні заходи щодо захисту та реалізації права на професію і працю. Вважаємо, що такими діями ВККС протиправно позбавляє позивачів права на працю та професію, а її бездіяльність призводить до кадрового колапсу в судовій системі», — аргументують «резервісти».

Заявники попросили ВАС визнати протиправними дії кваліфоргану щодо обмеження претендентів на мантії (які станом на 22 грудня 2016 р. перебували в резерві) в доступі до професії та позбавлення права на професію. Крім того, визнати протиправною бездіяльність, що полягає в непроведенні конкурсу на зайняття вакансій для тих осіб, які залишилися в резерві після попередніх змагань за мантії.

Також кандидати на суддівські посади попросили ВАС зобов’язати ВККС вчинити дії, спрямовані на забезпечення їхнього права на доступ до професії: оголосити та провести конкурс на вільні крісла. А щоб це стало можливим, вважають кандидати, ВККС має «зупинити розгляд питання щодо виключення кандидатів на посаду судді з резерву на заміщення вакантних посад судді у зв’язку із закінченням строку дійсності результатів кваліфікаційного іспиту до закінчення провадження у справі».

Історія без крапки

Дійсно, 28 грудня «кваліфікаційники» мали встановити резерв на нульову позначку. Проте ВККС відклала розгляд цього питання. Члени комісії не пов’язують таке рішення зі справою, яка перебуває у провадженні ВАС. Просто ВККС має намір дочекатися оприлюднення закону «Про Вищу раду правосуддя», а після цього раз і назавжди вирішити долю «резервістів» з 3-го добору.

Але, напевно, ще ніхто не забув історію з представниками 2-го добору.Коли сплив термін перебування їх у резерві, комісія не поспішала виключати їх: мовляв, законодавець от-от має внести зміни до закону та подовжити згаданий строк. Однак у результаті ці претенденти все ж таки були викреслені з рейтингового списку.

І тільки з прийняттям нової редакції закону «Про судоустрій і статус суддів» у них з’явився шанс у майбутньому одягти мантії. Вони отримали право взяти участь у доборі на посаду судді без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки. «Такі кандидати повторно складають кваліфікаційний іспит та беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді відповідно до результатів такого іспиту», — вирішив законодавець.

Тепер настав час рятувати представників 3-го добору. Питання тільки в тому, хто стане цим рятівником: суд чи парламентарі? Та очевидним є одне: якби законодавець одразу попіклувався про «резервістів» з усіх доборів, а не робив виняток для тих чи інших кандидатів, то, напевно, не було б і потреби звертатися до суду.