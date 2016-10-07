04.01.2017 09:14



З 4 січня 2017 року гранична сума розрахунків готівкою за участю фізичних осіб в Україні зменшена зі 150 000 до 50 000 гривень.

Про це ідеться у постанові Правління Національного банку України від 25.11.2016 № 407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», передає видання «Закон і Бізнес».

Постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, в розмірі 50 тисяч гривень.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 000 гривень.

В НБУ впевнені, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на такому рівні не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей тощо).

Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) згідно з Податковим кодексом України здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби України.

Регулятор вважає, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб на рівні 50 000 гривень сприятиме забезпеченню стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення її обігу, а також звуженню сфери використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту.

Закон і Бізнес