03.01.2017 17:16



З державного підприємства «Укрспирт» стягнуто 20 млн гривень збитків, заподіяних внаслідок самовільного видобування підземних вод у Львівській області.

Про це повідомляє прес-служба Городоцької місцевої прокуратури, передає видання «Закон і Бізнес».

«За наслідками розгляду позовів поданих Городоцькою місцевою прокуратурою в інтересах Великолюбінської селищної ради в дохід спеціального фонду місцевого бюджету вказаного органу місцевого самоврядування упродовж 2016 року з Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» стягнуто майже 20 млн. грн. збитків, заподіяних внаслідок самовільного видобування підземних вод», — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Уряд вирішив відмовитися від державної монополії на виробництво спирту. Замість цього, він збирається контролювати обсяг його виробництва та імпорт, а державне підприємство «Укрспирт» планують продати.

За оцінками Мінагрополітики, без урахування боргового навантаження, оціночна вартість активів ДП «Укрспирт» складає $200-400 млн, але його точна вартість визначиться на підставі конкурентних торгів.

Закон і Бізнес