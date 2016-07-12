03.01.2017 16:39



З 1 січня 2017 року збільшено посадові оклади працівників управлінь із питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції, установ виконання покарань і Державної кримінально-виконавчої служби.

Про це ідеться у постанові Кабміну №1036 від 28 грудня 2016 року, передає «Закон і Бізнес».

Згідно з постановою, Уряд збільшив оклад начальника управління Пенітенціарної служби з 1,88 тис. грн до 3,2 тис. грн, начальника відділу з 1,35-1,45 тис. грн до 2,75 тис. грн, інспектора - з 650-700 грн до 1,45 тис. грн.

Ці посадові оклади діють до початку функціонування міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, після чого ці оклади отримують посадові особи міжрегіональних управлінь.

Кабмін також встановив посадовий оклад начальнику установи виконання покарань, в якій тримають від 501 до 1 тис. людей, у сумі 2,15 тис. грн, від 1 тис. 1 до 1 тис. 500 людей - 2,2 тис. грн і більше ніж 1 тис. 500 людей - 2,27 тис. грн.

Інспектору та інженеру установи встановлено оклад у сумі 1,15 тис. грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року в Україні встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 гривень.

Закон і Бізнес