03.01.2017 12:44



У Конституційному Суді станом на початок року вже зареєстровано 39 скарг. Однак, їх розгляд неможливий без прийняття нової редакції закону про КС. Крім того, наразі дискутується питання щодо того, яке ж рішення вважати остаточним у контексті прийнятності конституційної скарги.

Як роз’яснили «ЗіБ» у КС, конституційні скарги, які надходять на Жилянську, поки що зберігатимуться у секретаріаті Суду. Їхнє опрацювання стане можливим лише після законодавчого визначення вимог до них та процедури розгляду.

У КС звернули увагу на недоцільність направлення скарг до ухвалення парламентом змін до закону «Про Конституційний Суд України». Адже велика імовірність того, що надіслані документи не відповідатимуть вимогам, які будуть встановлені в ньому.

Зокрема, у самому КС наразі з’ясовують, що вважати «остаточним судовим рішенням у справі», наявність якого є однією з підстав звернення до Суду згідно зі ст.151-1 Конституції. Отже, встановлення факту наявності остаточного рішення у справі скаржника є конституційною підставою прийняття конституційної скарги до розгляду. Таким чином, суб’єкт права на конституційну скаргу зобов’язаний надати рішення, яке дійсно є остаточним у його судовій справі.

Водночас під час презентації у КС доповідей з цього питання науковці звертали увагу на відмінності процесу в різних галузях права, відповідно, судових рішень, які вважаються остаточними у провадженні.

Закон і Бізнес