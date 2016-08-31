03.01.2017 14:09



Кабмін розширив пілотний проект щодо спрощеної процедури реєстрації шлюбу на Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам’янець-Подільський, Рівне, Житомир і Харків.

Про це ідеться у розпорядженні Уряду №1068 від 28 грудня 2016 року, передає «Закон і Бізнес».

Наразі спрощена реєстрація шлюбу запроваджена у найбільш популярних туристичних містах Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях, наближених до зони проведення антитерористичної операції – у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.

У Кабміні нагадують, що послугою щодо спрощення реєстрації шлюбу в цих регіонах вже скористалося більш ніж три тисячі пар, що свідчить про неабияку популярність її серед споживачів.

На думку урядовців, поширення пілотного проекту на територію інших регіонів України надасть змогу максимально наблизити цю адмінпослугу до населення, створивши при цьому максимально зручні умови для реалізації громадянами права на шлюб.

Як відомо, у липні Кабінет міністрів схвалив впровадження пілотного проекту в деяких населених пунктах щодо реєстрації шлюбу протягом 24 годин. Згідно зі звичайною процедурою, між подачею заяви і реєстрацією шлюбу має пройти не менше 30 днів.

Закон і Бізнес