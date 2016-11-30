03.01.2017 12:19



Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» зареєстровано у Міністерстві юстиції України.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає «Закон і Бізнес».

Вказаною Методологією встановлюється єдиний підхід в органах влади до організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають при реалізації ними своїх повноважень, визначається комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у їх діяльності.

Рішення НАЗК набере чинності з дня його офіційного опублікування. Методологія доступна за посиланням.

Закон і Бізнес