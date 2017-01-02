03.01.2017 11:47



З нового року набрав чинності закон, що дозволяє французам ігнорувати електронне листування по роботі у неробочі години.

Як повідомляє Euronews, мета запровадження закону – подолати негативні наслідки для здоров‘я і приватного життя людей, які «завжди на зв‘язку» і не можуть розслабитись навіть після роботи, на вихідних чи у відпустці, передає «Закон і Бізнес».

Технологічний розвиток сприяв тому, що межа між офісними і вільними годинами практично стерлася, хоча офіційно у Франції один з найкоротших у Європі робочих тижнів – 35 годин.

Цей закон, що став частиною пакету непопулярних реформ, запропонованих урядом, – єдиний, що не спричинив протести працівників. Згідно з ним, кожна компанія, де працює 50 і більше людей, має вжити заходів для регулювання комунікацій, щоби забезпечити справедливий баланс між роботою та відпочинком. Щоправда, критики кажуть, що у законі не прописані потенційні штрафи чи інші заходи покарання компаній, які не втілюватимуть його у життя.

Французи – не перші, хто вдається до подібного кроку. Наприклад, схожі системи існують у Німеччині на рівні різних компаній. Зокрема, якщо відправити мейл працівнику фірми «Даймлер» який перебуває у відпустці, можна отримати приблизно таку відповідь: «Вибачте, я відпочиваю і не можу прочитати Ваше повідомлення. Воно буде автоматично видалене. Якщо ж хочете, аби я його прочитав/прочитала, надішліть його знову …. числа, коли я вийду з відпустки».

У компанії «Фольксваген» пішли ще далі: там внутрішні сервери припиняють приймати повідомлення на адресу працівника за півгодини після того, як офіційно завершується його робочий день, а вмикаються знову за півгодини до початку наступної зміни. Тобто навіть якщо Ваш бос захоче Вас «дістати» після роботи чи у вихідний, йому це не дозволить «розумний» сервер.

Закон і Бізнес