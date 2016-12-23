03.01.2017 10:07



Районний суд Праги постановив, що дії демонстранта, що закидав яйцями президента Чехії Мілоша Земана, не є кримінально караними. Суд визнав це лише адміністративним проступком.

Як повідомляє ВВС, мова йде про випадок 17 листопада 2014 року, коли президента Чехії Мілоша Земана засвистали і закидали яйцями під час виступу в Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму, передає «Закон і Бізнес».

Охоронці намагалися захистити Земана і гостей за допомогою парасольок, тим не менш одне яйце потрапило в президента Німеччини Йоахіма Гаука, який стояв на трибуні поруч з головою Чехії.

Цей протест під час виступу Земана в Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму спочатку оцінювався як злочин проти принципів громадянського суспільства. Поліція розцінила дії чоловіка, що кидав яйцями у президента, протизаконними і передала його справу на розгляд в адміністрацію району Прага-2.

Районна адміністрація прийшла до висновку, що дії учасника не містили ознак злочину або навіть проступку. Проте пізніше районні влади переглянули своє рішення і повернули справу поліції.

У жовтні 2016 року справа надійшла до прокуратури району Прага-2, а потім до суду. Сьогодні він виніс свій вердикт, постановивши, що чоловік, закидавший президента яйцями, скоїв проступок, який карається в адміністративному порядку.

Закон і Бізнес