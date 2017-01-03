12.01.2017 17:33



На будівлі резиденції глави держави надалі висітиме тільки прапор країни. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, пояснюючи причину того, чому був спущений прапор ЄС.

«Законодавство не передбачає, що на державних установах повинні розвіватися інші стяги. У майбутньому в обов’язковому порядку це буде тільки прапор країни», — підкреслив молдовський лідер.

Крім того, він пояснив, чому сайт гаранта тепер функціонуватиме молдовською мовою, а не румунською, як було до його вступу на посаду. «Президент повинен дотримуватися законів і конституції, в якій чітко сказано, що державною мовою республіки є молдовська. Я поважаю основний закон, і так буде протягом усієї дії мого мандата», — пообіцяв І.Додон.

Також він розкритикував недавнє рішення Конституційного суду республіки визнати пріоритетною декларацію про незалежність, в якій державною мовою названо румунську. За словами президента, конституція має пріоритет перед іншими документами, а з рішенням КС «ще належить розібратися».