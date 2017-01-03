03.01.2017 09:30



Правлячі партії активно обговорюють питання, яким чином можна на законодавчому рівні зобов’язати соціальні мережі та інші інтернет-концерни створити спеціальні підрозділи захисту прав користувачів і встановити жорсткіші строки видалення вигадок.

Крім того, блок ХДС/ХСС планує запровадити відповідальність за поширення дезінформації, спрямованої на дестабілізацію обстановки в країні. Крім цього, Міністерство внутрішніх справ ФРН, за даними ЗМІ, хоче створити центр спростування фейкових новин.

Про необхідність активно боротися з брехнею в Інтернеті замислюються і в керівництві Європейського Союзу. Так, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв’ю медіагрупі Funke закликав соціальні мережі й IT-концерни, такі як Фейсбук або Google, долучитися до боротьби з поширенням завідомо неправдивої інформації.

Ж.-К.Юнкер нагадав, що соцмережі брали на себе зобов’язання розробити заходи, які мали в завадити поширенню небилиць, наприклад, під час передвиборних кампаній. «Ми перевіримо, як це може бути реалізовано», — сказав керманич Єврокомісії.

У свою чергу голова Бундестагу Норберт Ламмерт заявив газеті Neue Osnabrücker Zeitung, що механізмів, уже задіяних Фейсбуком, не вистачає для фільтрації дезінформації. Він нагадав, яких зусиль керівникові розділу правового комітету німецького парламенту Ренаті Кюнаст коштувало домогтися від Фейсбуку видалення брехливих повідомлень про неї. «На прикладі цього випадку стає зрозуміло, наскільки безпорадним виявляється рядовий, нікому не відомий користувач», — відзначив Н.Ламмерт.

На думку аналітиків, заклики представників правлячих партій до вжиття жорсткіших заходів контролю в інтренет-сегменті пов’язані перш за все з виборами 2017 року до Бундестагу. Особливо в контексті результатів президентських перегонів у США, успіх в яких Доналда Трампа не в останню чергу пояснюють умілим використанням інтернет-простору. І, не виключно, що нове законодавче регулювання використовуватиметься для протидії поширенню з боку опозиційних партій критичної інформації щодо політики уряду Ангели Меркель.