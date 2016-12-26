03.01.2017 17:56



У новому році журналісти країни зіткнуться з низкою змін, унесених до закону про засоби масової інформації. Правозахисники говорять, що ці поправки обмежують свободу слова.

З 2017 року, як уважають правозахисники, пишучу братію в Казахстані можуть карати за поширення неперевірених відомостей та оприлюднення персональних даних громадян країни. А свобода висловлювання думок в Інтернеті може взагалі опинитися під забороною. Це пов’язано зі змінами в законі про ЗМІ, запропонованими Міністерством інформації та зв’язку республіки.

Право на помилку та право на сумлінну оману помилку в казахстанському законодавстві вже кваліфікувалися як наклеп. Отже, вважають експерти, представникам преси, котрі займаються, наприклад, розслідуваннями, доведеться наступного року вкрай сутужно.

Правозахисники відзначають, що керівництво держави у спробах регламентувати роботу мас-медіа вживає жорстких заходів заради благих намірів — викорінювати злочинність, вести профілактику тероризму, дотримуватися прав людини, захищати честі і гідність. Але в результаті це може поставити пресу під контроль держави.

Крім того, дотепер залишається плутанина у визначенні та становищі інтернет-ресурсів: прирівняні вони до ЗМІ чи ні. Більше того, для казахстанських видань, за законодавством, існує сила-силенна обмежень і заборон, аж до блокування сайтів або притягнення до кримінальної відповідальності редакторів і журналістів. Тоді як за обговорення тих самих питань на майданчиках іноземних інтернет-ресурсів ніхто відповідальності не несе.