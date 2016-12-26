05.01.2017 16:25



Тайвань може стати першою в Азії країною, де будуть узаконені одностатеві союзи. Принаймні відповідний законопроект уже перебуває на розгляді парламентського комітету.

Це одна з найтолерантніших до гомосексуалізму країн цієї частини світу. У 2003 році був розроблений законопроект, який дозволяє реєструвати одностатеві шлюби й усиновляти дітей. Проте тодішній президент Ма Інцзю заявив, що таку ініціативу повинні схвалити жителі острова. У результаті поправки не прийняли.

До цього питання повернулись у 2016 році після самогубства професора французької мови в Національному університеті Тайваню Жака Піку, котрий перебував у депресії після смерті свого партнера. Наслідком стало посилення тиску з боку ЛБГТ-спільноти. Врешті-решт правляча Демократична прогресивна партія подала до парламенту відповідний проект, що передбачає внесення змін до цивільного кодексу, пише Бі-Бі-Сі.

Голосування намічене на лютий 2017 року. Щоправда, тепер біля стін парламенту та в інших містах збираються багатотисячні мітинги проти такого рішення. А опитування громадської думки показують, що кількість противників одностатевих шлюбів зростає — вже 60% засуджують їх легалізацію, хоча ще в жовтні 58% були «за».

У Східній Азії тільки в Японії визнаються одностатеві союзи, зареєстровані в інших країнах. У себе на батьківщині японці права на оформлення одностатевого подружжя позбавлені. У Китаї, Гонконзі, Макао, Монголії, Північній і Південній Кореї не дозволені ні одностатеві шлюби, ні цивільні партнерства.

У Південно-Східній Азії немає жодної країни, де одностатеві шлюби визнають. Більше того, у Брунеї за одностатеві відносини можна дістати до 10 років в’язниці, а в Сінгапурі геїв можуть посадити на два роки за статтею «Груба непристойність».