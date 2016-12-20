31.12.2016 13:16



Якщо квартиронаймач регулярно годує голубів з вікна орендованої квартири, з ним можуть розірвати договір оренди і виселити. Така поведінка розцінюється як «постійне порушення недоторканності житла» і є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

Відповідне рішення ухвалив дільничний суд м.Нюрнберга. Позов подав господар квартири, яку знімав чоловік. Орендодавець визнав протизаконним той факт, що молодик щодня годує з вікна голубів.

Жалісливий баварець тричі в день наповнював 200-грамові стаканчики пшоном і крихтами та виставляв їх на підвіконня квартири на 4-му поверсі. Досить швидко на підвіконні гостинного чоловіка збиралося до 30 птахів. Поводитися тихо під час їжі в них не виходило, тому шумом крил і вуркотінням вони докучали сусідам. Жителів квартир на трьох нижніх поверхах мало втішала навіть прикмета, що пташиний послід, який потрапив на них, — це до грошей.

Власник помешкання і сусіди кілька разів просили любителя пернатих припинити годування. Але той не зважав на них. Тоді господар був змушений припинити договір оренди.

Голубиний фанат пішов на принцип: він не тільки не виїхав, а й продовжував годувати птахів. У орендодавця не було іншого вибору, як звернутися до суду, котрий став на його бік.