02.01.2017 19:08



Уряд канадської провінції Альберта попередив жителів про те, що лосі, які живуть в одному з місцевих заповідників, осміліли. Вони підходять до автомобілів і злизують з них сіль, яку розкидають на дорогах для боротьби з ожеледицею.

Водіям рекомендували не вступати в конфронтацію з тваринами, не виходити з автомобіля й не намагатися їх відштовхнути. Дорослий лось важить більш як 450 кг і не зрушиться з місця, скільки його не штовхай, говорять фахівці. Якщо він вирішить, що йому погрожують, то може кинутися на людей чи машини.

Канадцям порадили не наближатися до тварин і спостерігати за ними з відстані не менш ніж 30 м.

Щоб відлякати копитних від машини, влада Альберти пропонує водіям подати звуковий сигнал або активувати автомобільну сигналізацію за допомогою пульта, повідомляє ВВС News. Щоправда, при цьому не уточнюється, як може відреагувати лось і чи не постраждає від його рогів чи копит авто.