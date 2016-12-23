31.12.2016 16:59



Двох австралійських туристів покарали в Індонезії за крадіжку, змусивши пройти так званою стежкою ганьби. Інцидент стався на острові Гілі-Траванган, що входить до складу індонезійського архіпелагу Гілі.

Молодих чоловіка і жінку, особи яких не розголошуються, провели по вулиці з табличками на грудях. Напис на них був такий: «Я злодій. Не робіть того, що зробив я».

Туристів звинуватили в крадіжці велосипеда з місцевого готелю. Влада після з’ясування обставин наказала провести австралійців «стежкою ганьби», після чого їх видворили з острова, повідомляє news.com.au.

Ніяких офіційних звинувачень парі не пред’явили. За попередніми даними, вони стали першими та єдиними минулого року зарубіжними гостями Гілі-Травангана, яких піддали такому покаранню.

На території архіпелагу Гілі, до складу якого входять три острови, немає поліцейських відділків. Безпеку в регіоні в основному забезпечують приватні охоронці, яким час від часу допомагають вартові порядку з материка.

Тому на острові винайшли власні способи покарання злочинців, зокрема «стежку ганьби», якою змушують проходити як місцевих жителів, так і іноземців.