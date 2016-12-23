31.12.2016 10:31



В Японії зняли спеціальне відео для туристів, що навчає, як користуватися туалетами, й розповіли, навіщо потрібне біде.

Правильну поведінку в убиральнях демонструє чоловік у костюмі й краватці. Туристів, зокрема, інформують про те, що в Японії існують як підлогові унітази, що передбачають сидіння навпочіпки, так і звичайні.

В ролику також показано, як користуватися біде. Мандрівників закликають не мити там рук.

Зарубіжних гостей також інформують про спеціальний папір для протирання смартфонів, який є в убиральнях токійського аеропорту. На ньому надрукована інструкція щодо підключенню Wi-Fi в повітряній гавані, повідомляє Daily Mail.