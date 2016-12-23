02.01.2017 16:19



Жителі бідного містечка на півдні Іспанії, де близько третини населення не має роботи, виграли в щорічну різдвяну лотерею €56 млн. Майже всі виграшні білети були придбані у відділенні невеликої коаліції «Об’єднані ліві» в містечку Пінос-Пуенте.

El Gordo («товста») — найбільша у світі різдвяна лотерея. В неї немає одного головного призу, і щороку власниками виграшних білетів стають тисячі людей. Цього року загальна сума виграшів досягла €2,31 млрд.

Кожен білет містить п’ять цифр і друкується кілька разів так званими серіями. Кожен коштує €200. Через високу ціну білети розбиваються на «десятини», по €20 кожна.

Купувати лотерейні білети — давня іспанська традиція, започаткована ще в 1812 році. Зазвичай люди купують білети або «десятини» цілими сім’ями або разом з колегами.

За розміром призового фонду ця лотерея вважається найбільшою у світі. Виграшні білети насправді змінюють життя тисяч людей. На час розіграшу вся країна завмирає і спостерігає за процедурою по телебаченню, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У Пінос-Пуенте живуть 13 тис. чоловік. Безробіття в містечку сягає 29%, що вище від середньоіспанського на 10%. Муніципальний річний бюджет — лише €8 млн.

Призові обіцяють розділити на всіх. Так, один зі щасливчиків підрахував, що за свої €23 отримає 125 тис., і пообіцяв витратити їх на подарунки й освіту дітей.