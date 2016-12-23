Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Як зустріли Новий рік у різних країнах світу

На в’єтнамську «ялинку» мандарини не потрібно вішати: вони на ній ростуть.

На в’єтнамську «ялинку» мандарини не потрібно вішати: вони на ній ростуть.

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