02.01.2017 11:01



1 січня в багатьох країнах — звичайний робочий день. Десь головні урочистості припадають на Різдво, десь старий рік проводжають тільки в лютому і гуляння тривають кілька днів.

12 виноградинок у червоному

На Новий рік італійці вже не викидають з вікон старі меблі або непотрібні речі, а з’їдають 12 виноградинок — на кожну припадає одне бажання. Ще одна цікава традиція — надягати червону спідню білизну, причому це стосується і чоловіків, і жінок.

Щоб новий рік був солодким, давні римляни дарили один одному баночки з фініками та інжиром у меду разом з лавровими листочками — для удачі. В Неаполі й сьогодні обмінюються інжиром, загорнутим у лаврове листя. Подарунки дітворі приносить фея Бефана.

Мандарини замість ялинки

В’єтнамський Новий рік Тет Нгуєн Дан (українською «перший ранок першого дня нового року») — державне свято, яке триває три дні.

На вулицях — «ялинкові базари», тільки продають там не ялинки, а абрикосові та персикові дерева — символи нового початку. Хоа Май, абрикосові гілки, поширені на півдні країни, а Хоа Дао, персикові квіти, — на півночі. Нерідко можна побачити й мандаринові дерева, обвішані плодами.

Бийте у дзвін

Китайський Новий рік (Чунь Цзе) також називають місячним новим роком, або святом весни. Він триває перші 15 днів китайського місячного календаря.

Дзвін — традиційний символ китайського Нового року. Китайці вірять, що звук великого дзвону може вберегти дім від нещасть і принесе удачу.

Літнім людям і маленьким дітям дарують червоні конверти з грошима (від одного до кількох тисяч юанів).

Обливайтеся чим доведеться

Різдво на Кубі довго не відзначали. Але в 1998 році папа римський Іоанн-Павло II умовив кубинський уряд дозволити католикам це свято.

А ось Новий рік там не забороняли. Замість ялинки кубинці наряджають пальми і кактуси, іноді — араукарію (місцевий аналог ялинки).

У новорічну ніч вони набирають у відра і тази воду, а потім виливають з вікон. На острові й взимку дуже спекотно, тому на раптовий душ ніхто не скаржиться.

До речі, традиційний тайський Новий рік (Сонгкран), найважливіше в королівстві свято, також відомий як фестиваль «Бризки води». Відзначається він 3 дні у квітні. Традиція оббризкування переросла в багатоденні водні бої. Мета — намочити всіх навколо незалежно від чинів і звань. Крім водних процедур, на вулицях міста у величезній кількості розкидають білий тальк.

Дотягнутися до зірок

Новий рік у Мексиці святкують не так пишно, як Різдво, проте свої традиції теж є.

Наприклад, діти з нетерпінням чекають моменту, коли можна буде розбити пінатос. Це майже піньята, але різдвяна. Глиняну зірку, заповнену солодощами та іграшками, підвішують на дерево, а діти озброюються битами й із заплющеними очима намагаються її розбити.

Вважається, що пінатос символізує земні гріхи, а перший, хто розіб’є зірку, буде щасливим весь рік.