30.12.2016 17:09



НАБУ звинувачує ректора НАУ у хабарі в 5 млн грн та $50 тис. за невчинення перешкод у поновленні на посадах за рішенням суду колишніх працівників університету та підписання наказів про їх призначення.

Як повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України, 29 грудня детективи Бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання 100 тисяч євро тимчасово виконуючим обов’язки ректора Національного авіаційного університету, передає «Закон і Бізнес».

За версією слідства, т.в.о. ректора НАУ вимагав 5 млн грн та додатково $50 тис. за подальше невчинення перешкод у поновленні на посадах за рішенням суду колишніх працівників університету та підписання наказів про їх призначення.

«26 серпня 2016 року через посередника він отримав частину суми у розмірі близько 3 млн грн (100 тис. євро) за підписання наказу про поновлення на посаді в НАУ одного з професорів. Також за результатами досудового розслідування було встановлено, що т. в.о. ректора вишу протягом 2016 року умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення низки незаконно звільнених працівників університету», — говориться у повідомленні НАБУ.

Закон і Бізнес