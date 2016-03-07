30.12.2016 15:47



У переддень Нового року із привітаннями до юридичної спільноти звернулися судді, адвокати та представники державної влади. Редакція видання «Закон і Бізнес» приєднується до привітань та бажає нових досягнень у 2017 році.

Рада суддів України

Вельмишановні працівники судової влади!

Від імені Ради суддів України та від себе особисто щиро вітаю вас з новорічно-різдвяними святами, які чекають на порозі ваших осель з добром та милосердям.

Цей рік знаменним був для нас з вами прийняттям змін до Конституції України та інших законів, що змінюють систему правосуддя у державі, ставлять нові вимоги до професії та до особистісних характеристик кожної людини, яка прийняла відповідальне рішення – служити Закону і Справедливості.

Я переконана, що усі виклики, які залишає нам рік 2016, ми успішно подолаємо у році Новому - 2017.

Тож нехай будуть благословенні ваші справи та думки, нехай здоров'ям, миром, достатком, добром і благодаттю наповниться дім кожного з вас. Нехай дарує Новий рік щастя вашим батькам та радість вашим дітям.

Нехай рік прийдешній береже вас та неньку Україну.

З найкращими побажаннями і глибокою повагою,

Голова Ради суддів України

Валентина Сімоненко

Вища кваліфікаційна комісія суддів

Шановні колеги!

Вітаємо вас з Новим роком і Різдвом Христовим!

2016 рік став для нашої країни не лише роком тяжких випробувань, він подарував надію на її духовне й економічне відродження, консолідував українське суспільство перед новими викликами та загрозами.

Тож нехай рік прийдешній виправдає наші сподівання на добрі зміни, принесе в кожен дім мир і радість, відкриє нові можливості для професійної самореалізації й надихне на плідну роботу.

Бажаємо в новому році тільки добрих новин, наснаги й нездоланного оптимізму, злагоди і любові в родині та Господнього заступництва!

Здоров’я, успіхів, натхнення, радості вам, щасливого Нового року та Різдва Христового!

З повагою

члени ВККС

Державна судова адміністрація України

Шановні колеги, друзі!

Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Щиро бажаю, аби Новий рік обдарував Вас щастям і радістю, додав життєвої наснаги, духовного оновлення, мудрості, витримки та оптимізму.

Нехай у теплому родинному колі пройдуть Різдвяні свята.

Господнього благословення, міцного здоров’я, добробуту, достатку, миру та спокою Вам і Вашим родинам на довгі роки!

З повагою

Голова ДСА України

З. Холоднюк

Вища рада юстиції

Шановні колеги!

Прийміть найкращі вітання з нагоди Новорічних свят!

Нехай ці традиційно світлі, наповнені родинним теплом і любов’ю дні пройдуть у радісній доброзичливій атмосфері.

Хай вони принесуть Вам гарний настрій на весь рік, дадуть сил, наснаги та впевненості у завтрашньому дні.

Зичу Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, благополуччя, миру, любові, світолої долі та здійснення бажань у Новому році!

З повагою

Голова Вищої ради юстиції

І. М. Бенедисюк

Вищий господарський суд України

Дорогі колеги!

Щиро і сердечно вітаю Вас із Новорічними та Різдвяними святами!

Нехай Новий 2017 рік стане для всіх нас роком добрих змін, а для України – роком зміцнення державності, соціально-економічного зростання та духовного оновлення!

Бажаю Вам, щоб Різдвяні свята були радісними, а рік новий – щедрим, сповненим цікавих планів, нових досягнень та професійних перемог.

Зичу Вам, Вашим рідним і близьким міцного здоров'я, безмежного щастя, сімейного затишку, здійснення потаємних мрій, надій, любові та Божої благодаті!

З повагою

Голова

Вищого господарського суду України

Богдан Львов

Вищий адміністративний суд України

Шановні друзі!

Від щирого серця вітаю Вас з Новим роком і Різдвом Христовим!

На передодні Нового року зазвичай згадуємо і оцінюємо результати завершеної роботи, осмислюємо плани, визначаємо життєві пріоритети.

Майбутнє повинно ґрунтуватися на повазі до минулого, на уроках і висновках, винесених з пережитого. Від нас самих залежить, яким буде 2017-й. Плекаю надію, що в прийдешньому році зростатиме повага до України!

Зичу, щоб ми жили в країні, де основами життя є стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Нехай у Новому році заплановане здійсниться, а високий професіоналізм та енергійність сприяють досягненню нових звершень!

Хай прийдешній рік принесе мир, добробут та любов вам і вашій родині! Бажаю зустріти 2017 рік у піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими намірами. Здоров’я вам, вашим батькам, дітям, онукам. Радості, любові, достатку кожній оселі.

З повагою

Голова Вищого адміністративного суду України

Олександр Нечитайло

Міністерство юстиції України

Дорогі українці!

Вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя і любові. Нехай Господь благословить всіх нас та подарує Україні мир та процвітання!

ЩИРО,

Міністр юстиції

Павло Петренко

Окружний адміністративний суд міста Києва

Щиро вітаю Вас і Ваших рідних та близьких з Новим роком та Різдвом Христовим!

Новорічні свята – це час радісних і дивовижних змін, чудова нагода підсумувати здобутки та напрацювання, окреслити перспективи і визначити нові шляхи й ідеї на майбутнє.

Бажаю, щоб і надалі Ваша відданість справі та відповідальність були запорукою успішної реалізації найперспективніших планів та задумів.

Нехай у Вашому домі, у Вашій родині відбуваються лише світлі та радісні події, здійснюються найзаповітніші мрії та бажання!

Стабільності, добробуту та процвітання!

З найкращими побажаннями

голова Окружного адміністративного суду міста Києва

Павло Вовк

Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

Шановні колеги! Дорогі співвітчизники!

Прийміть щирі вітання з Новим роком і Різдвом Христовим!

Рік, що минає, був непростим. Він позначився важливими подіями, напруженою працею, необхідними змінами, але водночас збагатив життєвим досвідом, подарував нові успіхи й перемоги.

Щиро вдячний усім, хто, незважаючи на труднощі та випробування, зробив свій внесок у виконання державних і суспільно значущих завдань. Новий Рік і Різдво – свята, які наповнюють серця вірою та надією на краще майбутнє. Тож бажаю добра, миру та благополуччя у ваших домівках.

Нехай 2017 рік стане для всіх нас роком нових можливостей і досягнень, радісних сподівань та добрих змін, невичерпної енергії і оптимізму.

Міцного здоров’я, щастя, достатку, здійснення світлих мрій! Веселого Різдва та щасливого Нового року!

З повагою

Голова ВССУ

Борис Гулько

Національна асоціація адвокатів

Вітання з Новим Роком!

Новорічні та різдвяні свята мають чарівну ауру світлих сподівань, радості, оновлення та віри у чудеса.

Нехай рік, що минає, забере з собою всі розчарування та несправджені мрії, втому та невдачі. Залишіть для себе лише теплі спогади, вдячність за ті позитивні події, яких також було чимало за останні 12 місяців.

У Новому році бажаю Вам нових сил, енергії, удачі у всьому та успіхів у добрих справах, родинного затишку та тепла у колі вірних друзів і однодумців.

З кращими побажаннями,

Голова НААУ, РАУ

Лідія Ізовітова

Закон і Бізнес