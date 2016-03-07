У переддень Нового року із привітаннями до юридичної спільноти звернулися судді, адвокати та представники державної влади. Редакція видання «Закон і Бізнес» приєднується до привітань та бажає нових досягнень у 2017 році.
Рада суддів України
Вельмишановні працівники судової влади!
Від імені Ради суддів України та від себе особисто щиро вітаю вас з новорічно-різдвяними святами, які чекають на порозі ваших осель з добром та милосердям.
Цей рік знаменним був для нас з вами прийняттям змін до Конституції України та інших законів, що змінюють систему правосуддя у державі, ставлять нові вимоги до професії та до особистісних характеристик кожної людини, яка прийняла відповідальне рішення – служити Закону і Справедливості.
Я переконана, що усі виклики, які залишає нам рік 2016, ми успішно подолаємо у році Новому - 2017.
Тож нехай будуть благословенні ваші справи та думки, нехай здоров'ям, миром, достатком, добром і благодаттю наповниться дім кожного з вас. Нехай дарує Новий рік щастя вашим батькам та радість вашим дітям.
Нехай рік прийдешній береже вас та неньку Україну.
З найкращими побажаннями і глибокою повагою,
Голова Ради суддів України
Валентина Сімоненко
Вища кваліфікаційна комісія суддів
Шановні колеги!
Вітаємо вас з Новим роком і Різдвом Христовим!
2016 рік став для нашої країни не лише роком тяжких випробувань, він подарував надію на її духовне й економічне відродження, консолідував українське суспільство перед новими викликами та загрозами.
Тож нехай рік прийдешній виправдає наші сподівання на добрі зміни, принесе в кожен дім мир і радість, відкриє нові можливості для професійної самореалізації й надихне на плідну роботу.
Бажаємо в новому році тільки добрих новин, наснаги й нездоланного оптимізму, злагоди і любові в родині та Господнього заступництва!
Здоров’я, успіхів, натхнення, радості вам, щасливого Нового року та Різдва Христового!
З повагою
члени ВККС
Державна судова адміністрація України
Шановні колеги, друзі!
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю, аби Новий рік обдарував Вас щастям і радістю, додав життєвої наснаги, духовного оновлення, мудрості, витримки та оптимізму.
Нехай у теплому родинному колі пройдуть Різдвяні свята.
Господнього благословення, міцного здоров’я, добробуту, достатку, миру та спокою Вам і Вашим родинам на довгі роки!
З повагою
Голова ДСА України
З. Холоднюк
Вища рада юстиції
Шановні колеги!
Прийміть найкращі вітання з нагоди Новорічних свят!
Нехай ці традиційно світлі, наповнені родинним теплом і любов’ю дні пройдуть у радісній доброзичливій атмосфері.
Хай вони принесуть Вам гарний настрій на весь рік, дадуть сил, наснаги та впевненості у завтрашньому дні.
Зичу Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, благополуччя, миру, любові, світолої долі та здійснення бажань у Новому році!
З повагою
Голова Вищої ради юстиції
І. М. Бенедисюк
Вищий господарський суд України
Дорогі колеги!
Щиро і сердечно вітаю Вас із Новорічними та Різдвяними святами!
Нехай Новий 2017 рік стане для всіх нас роком добрих змін, а для України – роком зміцнення державності, соціально-економічного зростання та духовного оновлення!
Бажаю Вам, щоб Різдвяні свята були радісними, а рік новий – щедрим, сповненим цікавих планів, нових досягнень та професійних перемог.
Зичу Вам, Вашим рідним і близьким міцного здоров'я, безмежного щастя, сімейного затишку, здійснення потаємних мрій, надій, любові та Божої благодаті!
З повагою
Голова
Вищого господарського суду України
Богдан Львов
Вищий адміністративний суд України
Шановні друзі!
Від щирого серця вітаю Вас з Новим роком і Різдвом Христовим!
На передодні Нового року зазвичай згадуємо і оцінюємо результати завершеної роботи, осмислюємо плани, визначаємо життєві пріоритети.
Майбутнє повинно ґрунтуватися на повазі до минулого, на уроках і висновках, винесених з пережитого. Від нас самих залежить, яким буде 2017-й. Плекаю надію, що в прийдешньому році зростатиме повага до України!
Зичу, щоб ми жили в країні, де основами життя є стабільність і впевненість у завтрашньому дні.
Нехай у Новому році заплановане здійсниться, а високий професіоналізм та енергійність сприяють досягненню нових звершень!
Хай прийдешній рік принесе мир, добробут та любов вам і вашій родині! Бажаю зустріти 2017 рік у піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими намірами. Здоров’я вам, вашим батькам, дітям, онукам. Радості, любові, достатку кожній оселі.
З повагою
Голова Вищого адміністративного суду України
Олександр Нечитайло
Міністерство юстиції України
Дорогі українці!
Вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя і любові. Нехай Господь благословить всіх нас та подарує Україні мир та процвітання!
ЩИРО,
Міністр юстиції
Павло Петренко
Окружний адміністративний суд міста Києва
Щиро вітаю Вас і Ваших рідних та близьких з Новим роком та Різдвом Христовим!
Новорічні свята – це час радісних і дивовижних змін, чудова нагода підсумувати здобутки та напрацювання, окреслити перспективи і визначити нові шляхи й ідеї на майбутнє.
Бажаю, щоб і надалі Ваша відданість справі та відповідальність були запорукою успішної реалізації найперспективніших планів та задумів.
Нехай у Вашому домі, у Вашій родині відбуваються лише світлі та радісні події, здійснюються найзаповітніші мрії та бажання!
Стабільності, добробуту та процвітання!
З найкращими побажаннями
голова Окружного адміністративного суду міста Києва
Павло Вовк
Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
Шановні колеги! Дорогі співвітчизники!
Прийміть щирі вітання з Новим роком і Різдвом Христовим!
Рік, що минає, був непростим. Він позначився важливими подіями, напруженою працею, необхідними змінами, але водночас збагатив життєвим досвідом, подарував нові успіхи й перемоги.
Щиро вдячний усім, хто, незважаючи на труднощі та випробування, зробив свій внесок у виконання державних і суспільно значущих завдань. Новий Рік і Різдво – свята, які наповнюють серця вірою та надією на краще майбутнє. Тож бажаю добра, миру та благополуччя у ваших домівках.
Нехай 2017 рік стане для всіх нас роком нових можливостей і досягнень, радісних сподівань та добрих змін, невичерпної енергії і оптимізму.
Міцного здоров’я, щастя, достатку, здійснення світлих мрій! Веселого Різдва та щасливого Нового року!
З повагою
Голова ВССУ
Борис Гулько
Національна асоціація адвокатів
Вітання з Новим Роком!
Новорічні та різдвяні свята мають чарівну ауру світлих сподівань, радості, оновлення та віри у чудеса.
Нехай рік, що минає, забере з собою всі розчарування та несправджені мрії, втому та невдачі. Залишіть для себе лише теплі спогади, вдячність за ті позитивні події, яких також було чимало за останні 12 місяців.
У Новому році бажаю Вам нових сил, енергії, удачі у всьому та успіхів у добрих справах, родинного затишку та тепла у колі вірних друзів і однодумців.
З кращими побажаннями,
Голова НААУ, РАУ
Лідія Ізовітова
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