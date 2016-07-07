30.12.2016 14:29



Обов’язкова перевірка «відповідності морально-етичним якостям» осіб, які склали кваліфікаційний іспит та отримали направлення на стажування в Раді адвокатів Київської області скасовано рішенням Ради адвокатів України.

Про відповідне рішення РАУ № 277 виданню «Закон і Бізнес» повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

Зазначається, що РАУ вказала на невідповідність закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішенням РАУ включення до плану стажування в області такої обов’язкової співбесіди та надання права означеному Комітету проводити такі співбесіди з кандидатами в адвокати для перевірки їх морально-етичних якостей.

Питання оцінки результатів стажування віднесено до компетенції ради адвокатів регіону, а не до повноважень інших структур, зокрема, Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності (ч. 7 ст. 10 Закону).

До повноважень вищеозначеного Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області не може та відповідно не входить проведення співбесіди з кандидатами в адвокати, у тому числі перевірка їх морально-етичних якостей, оскільки такий комітет створений для захисту прав адвокатів.

Про цю ситуацію РАУ стало відомо із заяви, що надійшла 15 вересня від адвоката Ковбасінського О.Б. з додатками щодо правомірності проведення 13 вересня 2016 року у приміщенні Ради адвокатів Київської області співбесіди з його стажистом Однорогом М.С.