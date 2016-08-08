30.12.2016 12:12



Асоціації адвокатів України звертають увагу та просять правоохоронні ограни взяти під особистий контроль випадки нападів на адвокатів та ототожнення їх з клієнтами.

Зокрема про це йдеться у зверненні Асоціації адвокатів України до ГПУ та одеської поліції щодо підпалу автомобіля адвоката Дениса Пономаренка в Одесі, передає «Закон і Бізнес».

Зазначається, що ввечері 27 грудня невідомі підпалили автомобіль одеського адвоката Дениса Пономаренка. Комітет захисту професійних прав та гарантій ААУ вбачає в цьому можливий вплив на правову позицію адвоката. Тому ААУ просить Генпрокурора взяти цей випадок під особистий контроль та інформувати про хід розслідування.

З повним текстом звернення можна ознайомитись за посиланням.

В свою чергу, в Національній асоціації адвокатів України вирішили звернутися до правоохоронних органів через тиск на адвокатів сестри Юрія Грабовського.

«Адвокати Ганна Боряк та Сергій Боряк повідомили членів РАУ про те, що Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України здійснює їм умисні перешкоди як представникам потерпілої сторони. До порушень кримінального процесуального законодавства України додаються тиск та погрози на адресу адвокатів», — говориться у повідомленні.

За рішенням РАУ, Лідія Ізовітова направить звернення до керівництва правоохоронних органів

У своєму рішенні стосовно цього питання РАУ ухвалила звернутися до вищих посадових осіб правоохоронних органів із заявою про порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності адвокатів, здійснення на них тиску та висловлення погроз зі сторони Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України для розгляду та вимогою належного реагування.

Закон і Бізнес