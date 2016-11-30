30.12.2016 11:03



Національне агентство з питань запобігання корупції проведе громадське обговорення нового проекту Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування та проекту Порядку проведення контролю та повної перевірки декларацій.

Як повідомляють у НАЗК, зазначені проекти Порядків доопрацьовані із врахуванням зауважень Міністерства юстиції, передає «Закон і Бізнес».

Круглий стіл щодо обговорення проектів Порядків відбудеться 10 січня 2017 року об 11:00.

Порядок, що визначає механізм здійснення НАЗК відповідно до закону «Про запобігання корупції» вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування для встановлення відповідності рівня життя наявному у них та членів їх сім’ї майну і одержаними доходами згідно з декларацією.

Детальніше: Проект Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Порядок, що визначає механізм проведення НАЗК контролю та повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого відповідно до статей 48 та 50 закону «Про запобігання корупції».

Детальніше: Проект Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Додаток 1: Довідка про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Додаток 2: Журнал реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Закон і Бізнес