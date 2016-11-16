30.12.2016 10:20



Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила результати первинного кваліфікаційного оцінювання 12 суддів, стосовно яких завершено проведення додаткової перевірки даних суддівського досьє.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за підсумками оцінювання колегіями Комісії 12 суддів підтвердили можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді, а саме:.

- Кузьменко Володимир Володимирович – суддя Київського апеляційного адміністративного суду;

- Парінов Андрій Борисович – суддя Київського апеляційного адміністративного суду;

- Саприкіна Ірина Валентинівна – суддя Київського апеляційного адміністративного суду;

- Горяйнов Андрій Миколайович – суддя Київського апеляційного адміністративного суду;

- Мельник Володимир Васильович – суддя Апеляційного суду міста Києва;

- Сітайло Олена Миколаївна – суддя Апеляційного суду міста Києва;

- Фрич Тетяна Вікторівна – суддя Апеляційного суду міста Києва;

- Юрдига Ольга Степанівна – суддя Апеляційного суду міста Києва.

- Віхрова Вікторія Станіславівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

- Грищенко Євген Ігорович – суддя Донецького окружного адміністративного суду;

- Суходольський Олександр Михайлович – суддя Черкаського районного суду Черкаської області;

- Ширіна Світлана Анатоліївна – суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя.

Крім того, зупинене проведення кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Київської області Коцюрби Олександра Петровича. Комісія вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Коцюрби О.П.

Також Комісія продовжила перерву у проведенні співбесіди та визначенні результатів первинного кваліфікаційного оцінювання стосовно судді апеляційного суду Київської області Свінціцької Олени Петрівни.

Закон і Бізнес