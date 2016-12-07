30.12.2016 09:00



Сьогодні, 30 грудня відбудеться засідання Вищої ради юстиції, на якому розглянуть клопотання ГПУ та САП щодо відсторонення від правосуддя Ємельянова Артура Станіславовича — судді ВГСУ та відсторонення від посади судді КААС Петрика Ігоря Йосиповича.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРЮ, засідання відбудеться о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12-а.

Порядок денний засідання складається з трьох питань:

1. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. про відсторонення від здійснення правосуддя судді Вищого господарського суду України ЄМЕЛЬЯНОВА Артура Станіславовича.

2. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про відсторонення від посади судді Київського апеляційного адміністративного суду ПЕТРИКА Ігоря Йосиповича.

3. Різне.

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