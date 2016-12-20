30.12.2016 16:28



Судові пристави міста Санкт-Петербург проявили винахідливість при розшуку боржника. Знаючи, що він працює в службі доставки, вони замовили у нього букет троянд і коли він приїхав, прямо з квітами заарештували його майно.

Як повідомляє RG.RU, чоловік заборгував банку 225 тисяч російських рублів. 125 він віддав, а потім перестав платити.

Згідно судового рішення, боржник повинен був щомісяця віддавати по 15 тисяч рублів. Але на контакт ні з приставами, ні з банком він не йшов.

Для того, щоб стягнути з боржника гроші, його потрібно було спочатку затримати, але чоловік двері не відкривав і на дзвінки приставів не відповідав. Тоді у відомстві пішли на хитрість і замовили у боржника, що працює в службі доставки, букет квітів.

Чоловіка навіть не збентежила адреса одержувача. Він привіз троянди, а коли заніс їх приставам, ті одразу ж склали протокол про арешт автомобіля. Тепер якщо боржник не погасить заборгованість, його машина піде кредитору.

Це вже не перший випадок такого підходу до виявлення боржників. Раніше повідомлялося про подібний першоквітневий жарт в Омську. Тоді пристави оголосили, що всі, хто до них прийде 1 квітня, отримають звільнення від сплати боргів строком на один рік. Їм повірило кілька сотень боржників, вони вишикувалися в справжню чергу як в одному з торгових центрів.

Закон і Бізнес