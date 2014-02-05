29.12.2016 17:57



Рішенням Уряду зменшено частку ЄСВ на страхування на випадок безробіття з 7,18 до 6,36%; на страхування у зв’язку з ТВП та від нещасного випадку на виробництві з 14,27 до 11,12 %; на пенсійне страхування збільшено з 78,56 до 82,52%.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, зміни до постанови Уряду від 26 листопада 2014 року №675 внесено з метою збалансування бюджетів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування на 2017 рік, передає «Закон і Бізнес».

Мінсоцполітики роз’яснюють, що такі пропорції розподілу єдиного внеску на 2017 рік враховують: параметри, визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», прийнятим Верховною Радою 20 грудня 2016; новий розмір мінімальної зарплати (3200 грн); фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; дефіцит коштів Пенсійного фонду (141,3 млрд грн).

Закон і Бізнес