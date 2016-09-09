29.12.2016 14:29



Окружний адміністративний суд міста Києва у справі щодо скасування постанови Уряду «щодо тарифів на природний газ» відхилив клопотання Кабміну про призначення товарознавчої експертизи ціни на газ у квітні-серпні 2016 року.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у суді.

28 грудня в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання за позовом до Кабінету міністрів України про визнання протиправною та скасування постанови Уряду «щодо тарифів на природний газ».

Під час розгляду справи Суд заслухав думку сторін щодо поданого Кабміном клопотання про призначення товарознавчої експертизи ціни на газ у квітні-серпні 2016 року. Після виходу з нарадчої кімнати, суд оголосив рішення – відмовити Кабінету міністрів у задоволенні даного клопотання.

У зв’язку з тим, що від сторін не надійшли додаткові пояснення та клопотання, Суд ухвалив рішення подальший розгляд справи продовжити у порядку письмового провадження.

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд міста Києва у справі про оскарження тарифів на природний газ вийшов із письмового провадження та призначив судовий розгляд справи на 28 грудня 2016 року.

Закон і Бізнес