29.12.2016 12:46



У Верховній Раді намагаються більш чітко прописати особливості меж необхідної самооборони та зменшити випадки, коли за її наслідками особу притягають до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до статті 36 Кримінального кодексу України щодо визначення необхідної оборони» (№5609), зареєстрованому у Верховній Раді.

Як зазначають автори документу, наразі в КК визначено, що кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

«У той же час органи, що проводять досудове розслідування, зазвичай трактують положення ст.36 КК проти особи, яка вчинила відповідні дії у стані необхідної оборони», — наголошується у пояснювальній записці.

Тому пропонується встановити, що особа, яка вчинила дії у стані необхідної оборони у ряді випадків ніколи не підлягає кримінальній відповідальності. До таких випадків відноситимуться: захист від озброєної особи або групи осіб та відвернення протиправного насильницького вторгнення. У інших випадках особа може бути притягнута до відповідальності якщо перевищить межі необхідної самооборони.