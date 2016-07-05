29.12.2016 13:25



За час керівництва Павла Петренка Міністерством юстиції України його штат збільшився на 323 людини або на 42%.

Про це ідеться у відповіді Мін'юсту на запит «Українських новин», передає «Закон і Бізнес».

Як зазначено у документі, в 2013-14 рр. в Міністерстві юстиції України працювали 774 співробітника. У 2015 році чисельність апарату міністерства була скорочена до 743 одиниць. Але рівно через рік — на 1 січня 2016 роки вже становила 865 співробітників.

Крім цього за 11 місяців поточного року в апараті Мін'юсту додалося ще 232 працівника.

Виходячи з даних офіційної відповіді Міністрества юстиції, починаючи з 2013 року, збільшившись на 323 співробітника, чисельність персоналу апарату даного держоргану фактично на половину зросла.

Штат Адміністрації Президента України в різні роки складав 425 - 630 осіб, секретаріат Кабінету Міністрів України - 840-1200 співробітників, штат Національноого антикорупційного бюро - 700 осіб.

Закон і Бізнес