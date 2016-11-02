29.12.2016 12:08



Державним бюджетом на 2017 рік передбачено витрати на Верховний Суд у розмірі понад один мільярд гривень, що більше аналогічного показника за попередній рік у 9,5 разів.

Відповідні дані зазначено у додатку до Закону про Державний бюджет на 2017 рік, передає «Закон і Бізнес».

Всього в Держбюджеті-2017 рік передбачено виділення 1 012 901,8 тис. гривень на забезпечення діяльності Верховного Суду. В той час, як відповідно до Закону про Державний бюджет на 2016 рік, цей показник становив 106 377 тис. гривень.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Відбір суддів до нового ВС планують закінчити до 30 березня 2017 року. На разі вже 17 діючих суддів ВСУ беруть участь у конкурсі до нового складу.

Закон і Бізнес