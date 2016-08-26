29.12.2016 10:57



Конституційний Суд просять скасувати закон, яким створена Нацкомісія з регулювання ринку енергетики. Адже, вважають автори подання, існування та фінансування такого органу не передбачено Основним Законом.

46 народних депутатів вважають неконституційним закон «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 29 вересня 2016 року № 1540-VIII.

Зокрема, відзначається, що законом НКРЕ визначено «незалежним державним колегіальним органом», одним з основних принципів діяльності якого є «самостійність та незалежність». Натомість комісія не віднесена до жодної з гілок влади, а її створення не передбачено Конституцією. Відтак порушено конституційний принцип балансу та противаг у владі.

Йдеться і про фінансування регулятора, яке відбувається за рахунок внесків суб’єктів господарювання. Ставка внесків визначається регулятором. Однак Конституція не містить такого обов’язкового платежу, як «внесок на регулювання».

Нардепи віднайшли і порушення конституційних основ правосуддя. Відповідно до закону, оскарження рішень НКРЕ не зупиняє їх виконання. Хоча рішення апеляційного суду вступає в силу з моменту його проголошення.