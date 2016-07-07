29.12.2016 10:19



За результатами конкурсу Національного агентства з питань державної служби Кабмін призначив Ганну Онищенко державним секретарем Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє прес-служба Уряду, передає «Закон і Бізнес».

Зазначається, що у ході конкурсного відбору претенденти пройшли тестування, розв’язання ситуаційних завдань та співбесіду.

Нагадаємо, Ганна Онищенко призначена на посаду заступника Міністра юстиції – керівника апарату у березні 2014 року. З травня 2014 Ганна Онищенко очолювала Державну реєстраційну службу, а з 2 грудня 2014 працювала на посаді Міністра Кабінету Міністрів. 27 квітня 2016 року Ганна Онищенко повернулася на посаду заступника Міністра юстиції – керівника апарату, на якій і працює до сьогодні.

Закон і Бізнес