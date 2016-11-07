29.12.2016 08:57



29 декабря Высшая квалификационная комиссия судей запланировала шесть заседаний для проведения собеседований и определения результатов первичного квалификационного оценивания 14 судей.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

Відповідно до порядків денних засіданнь кваліфікаційної палати, заплановано проведення співбесіди та визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання:

О 9:30:

- Віхрової Вікторії Станіславівни, судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

- Грищенка Євгена Ігоровича, судді Донецького окружного адміністративного суду.

- Суходольського Олександра Михайловича, судді Черкаського районного суду Черкаської області.

- Ширіної Світлани Анатоліївни, судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя.

Об 11:00:

- Кузьменка Володимира Володимировича, судді Київського апеляційного адміністративного суду.

- Парінова Андрія Борисовича, судді Київського апеляційного адміністративного суду.

- Саприкіної Ірини Валентинівни, судді Київського апеляційного адміністративного суду.

О 14:30:

- Горяйнова Андрія Миколайовича, судді Київського апеляційного адміністративного суду.

О 15:00:

- Коцюрби Олександра Петровича, судді апеляційного суду Київської області.

О 15:30:

- Свінціцької Олени Петрівни, судді апеляційного суду Київської області.

О 16:00:

- Мельника Володимира Васильовича, судді Апеляційного суду міста Києва.

- Сітайло Олени Миколаївни, судді Апеляційного суду міста Києва.

- Фрич Тетяни Вікторівни, судді Апеляційного суду міста Києва.

- Юрдиги Ольги Степанівни, судді Апеляційного суду міста Києва.

Закон і Бізнес