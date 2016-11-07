29 декабря Высшая квалификационная комиссия судей запланировала шесть заседаний для проведения собеседований и определения результатов первичного квалификационного оценивания 14 судей.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.
Відповідно до порядків денних засіданнь кваліфікаційної палати, заплановано проведення співбесіди та визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання:
О 9:30:
- Віхрової Вікторії Станіславівни, судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
- Грищенка Євгена Ігоровича, судді Донецького окружного адміністративного суду.
- Суходольського Олександра Михайловича, судді Черкаського районного суду Черкаської області.
- Ширіної Світлани Анатоліївни, судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя.
Об 11:00:
- Кузьменка Володимира Володимировича, судді Київського апеляційного адміністративного суду.
- Парінова Андрія Борисовича, судді Київського апеляційного адміністративного суду.
- Саприкіної Ірини Валентинівни, судді Київського апеляційного адміністративного суду.
О 14:30:
- Горяйнова Андрія Миколайовича, судді Київського апеляційного адміністративного суду.
О 15:00:
- Коцюрби Олександра Петровича, судді апеляційного суду Київської області.
О 15:30:
- Свінціцької Олени Петрівни, судді апеляційного суду Київської області.
О 16:00:
- Мельника Володимира Васильовича, судді Апеляційного суду міста Києва.
- Сітайло Олени Миколаївни, судді Апеляційного суду міста Києва.
- Фрич Тетяни Вікторівни, судді Апеляційного суду міста Києва.
- Юрдиги Ольги Степанівни, судді Апеляційного суду міста Києва.
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