28.12.2016 18:02



На сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив розміри мінімальних стипендій на рівні 1100 та 1400 гривень, а також рейтинговий принцип їх нарахування на основі успішності студентів.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», рішення було прийнято з умовою подальшого доопрацювання з зацікавленими відомствами, передає «Закон і Бізнес».

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець наголосив, що основою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль будуть відігравати і інші фактори.

За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,1 тис. грн, підвищеної - 1,6 тис. грн, також для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені: вчителі математики, інформатики, природних наук, деяких інженерних спеціальностей (гірнича і нафтогазова справа) - 1,4 тис. грн, а підвищена - 2,36 тис. грн.

В. Ковтунець також озвучив ідею, що надалі дану систему можна буде ввести принцип позитивної дискримінації щодо студентів з інвалідністю, щоб давати їм додаткові бали для зайняття більш високих місць у рейтингу і збільшити їх шанси на отримання академічних стипендій.

Закон і Бізнес