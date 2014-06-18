28.12.2016 14:39



Практика складання гороскопів з метою передбачення майбутнього виникла близько V ст. до н. е. в Месопотамії. Однак вчені до сьогодні намагаються з'ясувати ряд факторів, що зв'язує, наприклад, число і місяць народження людини з рисами її характеру. І хоча такі дослідження поки не приносять обгрунтованих результатів, гороскопи залишаються вельми популярними серед людей. Приймати поради гороскопу чи ні - вибір який кожен робить самостійно.

Журнал «Юрист компанії» склав юридичний гороскоп на 2017 рік.

Овен

Овнам 2017 рік готує багато цікавих правових задач, які приємно розбавлять звичайну юридичну рутину. Початок року обіцяє бути особливо енергійним - можливо, вам навіть захочеться змінити зовнішність, щоб вас перестали впізнавати деякі товариші по службі і контрагенти. Але тримайте себе в руках - до літа вам обов'язково воздасться морально і матеріально. Але навіть якщо ні, тіштеся тим, що заробили 100 до карми. І не відмовляйте собі в літньому відпочинку, нехай навіть в селі у бабусі, оскільки восени кар'єрне зростання вас все-таки наздожене.

Телець

Рік обіцяє Тельцям приголомшливий кар'єрний ріст і бурхливий успіх у всіх юридичних починаннях. Виграні справи і інші великі правові вікторії будуть сипатися на вас як з рогу достатку. Але не зазнавайтеся і не втрачайте пильність, щоб вас несподівано не стукнуло по носі томиком якогось кодексу. Не попадайтеся на гачок улесливих промов начальника, швидше за все таким чином він намагається змусити вас працювати ще більше, що абсолютно зайве - у вас і так в цьому році все буде виходити.

Близнюки

В 2017 році у Близнюків є можливість проявити в юридичній сфері свої творчі здібності. Написати в правовій журнал статтю в віршах, внести рацпропозицію і розфарбувати договори в різні кольори або зіграти у виставі Цицерона - все це обіцяє вам успіх і лаври. Головне, не соромтеся своїх бажань - усі будуть так приголомшені талантами, що відкрилися у вас, що звання зірки року буде вам забезпечене. В середині літа очікуються важливі переговори, і не виключено, що їх результатом стане збільшення пухкості вашого гаманця.

Рак

Початок року обіцяє Ракам дати час на роздуми, результатом яких ближче до літа стане довгоочікуване відшкодування якихось збитків. У серпні вам буде потрібний відпочинок, у вересні великі шанси, що дороге керівництво принесе вам на блюдечку якусь капость. Але все закінчиться добре - ви як білий лицар з блискучим мечем відіб'єтеся від будь-яких претензій. До початку зими ви вже будете на коні і в повній боєготовності зустрічати заслужені бонуси і випромінювати достаток.

Лев

На початку 2017 року Леви будуть фонтанувати ідеями. Керівництво обов'язково оцінить ваші зусилля з вирішення якої хитрого юридичного завдання. Але ініціатива, як відомо, карається - літо доведеться витратити на втілення вашої ж ідеї в життя. Зате в результаті в ваших руках опиняться акуратні пачки - ні, не якихось сумовитих актів, а купюр самого приємного кольору. Рік обіцяє Левам багато творчості - восени ви обов'язково створите великий шедевр договірного мистецтва.

Діва

На початку року Дів чекають приємні несподіванки в кар'єрі, начальник змінить гнів на милість і раптово повідомить вам, що ви кращий юрист з усіх, кого він знає. Весна обіцяє визнання і успіх - ви будете засипані компліментами колег, зачарованих вашим талантом правозастосування. Восени доведеться розібратися з якою-небудь нетривіальною правовою конструкцією, але це не важко буде, адже перед цим ви прекрасно відпочинете, почитуючи у моря що-небудь легке, на зразок проекту нового ЦПК.

Терези

Чого не буде в 2017 році у Терезів - так це проблем з грошима. Єдина проблема, яку вам доведеться вирішувати в зв'язку з фінансами, - як освоїти наявні бюджети, залишаючись в рамках правового поля. Літній відпочинок, правда, може бути злегка затьмарений тим, що начальство буде сильно сумувати з приводу вашого від'їзду і навіть прийде проводжати вас на вокзал, витираючи очі мокрим від сліз договором. Але не хвилюйтеся, після повернення вас чекатимуть стоси нових і сухих документів - вам залишиться лише перевірити їх юридичну чистоту.

Скорпіон

Скорпіонів очікує ідеальний рік - можливо, до осені ви навіть трохи занудьгуєте, оскільки вашого внутрішнього перфекціоніста за цей час не потривожить жодне кострубате формулювання. Влітку можна буде подумати про зміну професійних інтересів, змінивши улюблені операції з нерухомістю на договори поставки. Осінь виявиться багата на цікаві в усіх відношеннях зустрічі. І будьте уважні - за столиком біля вікна в кафе навпроти господарського суду вас може чекати ваша доля.

Стрілець

Дар переконання не змінить Стрільцям в наступаючому році жодного разу - всі нудні контрагенти вишикуються в чергу, щоб підписати ваші варіанти контрактів. Красномовство допоможе і в суді, не виключено, що судді будуть аплодувати вам стоячи. Навесні вам доведеться переконати керівництво, що фінансове заохочення набагато сильніше мотивує вас на подальші подвиги, ніж диплом в рамочці. А восени захочеться зробити щось несподіване, наприклад провести вечір, створюючи якийсь дивний у своїй суворій красі реєстр документів.

Козеріг

2017 року Козероги будуть безперервно насолоджуватися своєю роботою і робити в ній прекрасні відкриття. Юридичні терміни зазвучать для вас чарівною флейтою, принципи розумності здадуться в рази розумніше, а сумлінності - сумлінніше. Захоплена роботою людина завжди справляє гарне враження - вас обов'язково оцінить начальство і запропонує зробити заслужений крок по кар'єрних сходах. Влітку буде дуже до речі відкрити вікно і викинути в нього всі непотрібні стоси документів.

Водолій

Водоліїв в наступному році чекає море позитиву, і ніщо не зможе затьмарити їх прекрасний настрій. Позитивний настрой позначиться на кар'єрі - будь-які правові казуси і колізії ви будете клацати як горіхи. Не виключено, що влітку ви зробите справжній подвиг і зможете, наприклад, стягнути що-небудь нестягуване. Восени бажано спрямувати зусилля на автоматизацію процесів і стандартизацію правових задач - завдяки цьому останні місяці року ви проведете в блаженному спокої і безтурботності.

Риби

На початку 2017 року Рибам доведеться вирішувати безліч правових проблем - менеджери що-небудь знову сформулюють як вміють, директор попросить допомогти купити будинок в Танзанії (як, ви не знаєте танзанійського права?), А кадровики прибіжать з позовом від вередливого працівника. Але Риби проявлять властивий їм нестандартний підхід і навіть не стануть намагатися виходити сухими з води. В результаті обсяг ваших досягнень набуде обрисів гори Еверест і до середини року приведе вас до законного бонусу.