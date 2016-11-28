28.12.2016 16:55



ВККС відмовила в участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду науковцям, які мають стаж та захистили дисертації не у вузах, а в наукових установах. Такі відмови адвокати називають дискримінаційними та вимагають переглянути.

Про це ідеться у заяві Асоціації адвокатів України до Президента, ВККС, Комітету ВРУ та Міжнародних організацій, передає видання «Закон і Бізнес».

Як повідомлялося раніше, Вища кваліфікаційна комісія суддів назвала основні причини відмов кандидатам в участі у конкурсі до ВС. Серед них, як зазначив член Комісії Андрій Василенко, траплялися випадки невідповідності стажу наукової роботи у сфері права у кандидата, що подавав документи як науковець.

Статтею 69 закону «Про судоустрій та статус суддів» закріплено:

«3) науковим ступенем - науковий ступінь у сфері права, здобутий у вищому навчальному закладі України (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) або аналогічному вищому навчальному закладі іноземної держави. Науковий ступінь, здобутий у вищому навчальному закладі іноземної держави, повинен бути визнаний в Україні в установленому законодавством порядку;

4) стажем наукової роботи - стаж професійної діяльності у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі України (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи аналогічному вищому навчальному закладі іноземної держави».

В свою чергу, Асоціація адвокатів України вважає, що зазначена норма не відповідає законодавству та має бути змінена. Асоціація доручила Науково-експертній раді, що функціонує при ААУ надати правовий висновок щодо цієї вимоги та кваліфікований спосіб її вирішення.

Відповідно до висновку Науково-експертної ради (з повним текстом можна ознайомитися тут), положення пункту 3 та 4 статті 69 закону «Про судоустрій та статус суддів» містить колізію з нормами законодавства про присудження наукових ступенів та порядок обчислення наукового стажу.

Посилаючись на зазначений висновок ААУ вимагає переглянути рішення ВККС щодо кандидатів, яким відмовлено на підставі невідповідності наукового ступеня вимогам та привести пункти 3 та 4 статті 69 закону «Про судоустрій та статус суддів» у відповідність до законодавства про вищу освіту.

Закон і Бізнес