28.12.2016 15:37



Державна судова адміністрація України визначила Павлевську Ганну Вікторівну переможцем конкурсу на тимчасово вакантну посаду керівника апарату Одеського апеляційного господарського суду.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ДСАУ.

Зазначається, що Павлевською Г. В. пройдено автоматичне тестування на офіційному веб-сайті Нацдержслужби, розв’язання ситуаційного завдання та співбесіду. Загальна кількість набраних нею балів сумарно становить 19,3 бали.

«За результатами конкурсу Павлевська Г. В. рекомендована конкурсною комісією для призначення на посаду керівника апарату Одеського апеляційного господарського суду (посада тимчасово вакантна)», — говориться у повідомленні.

Закон і Бізнес