Вища кваліфікаційна комісії суддів припинила розгляд заяв 6 кандидатів про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів вперше.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, Комісія вирішила припинити розгляд заяв таких кандидатів:
- Погосяна Армена Гургеновича – кандидата на посаду судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області;
- Осьмак Яніни Валеріївни – кандидата на посаду судді Сватівського районного суду Луганської області;
- Каглянчука Івана Васильовича – кандидата на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;
- Тедіашвілі Іллі Ростевановича – кандидата на посаду судді Голопристанського районного суду Херсонської області;
- Мартьянової Тамари Сергіївни – кандидата на посаду судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;
- Герасименко Тетяни Анатоліївни – кандидата на посаду судді Долинського районного суду Кіровоградської області.
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