28.12.2016 13:59



Вища кваліфікаційна комісії суддів припинила розгляд заяв 6 кандидатів про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів вперше.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, Комісія вирішила припинити розгляд заяв таких кандидатів:

- Погосяна Армена Гургеновича – кандидата на посаду судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області;

- Осьмак Яніни Валеріївни – кандидата на посаду судді Сватівського районного суду Луганської області;

- Каглянчука Івана Васильовича – кандидата на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

- Тедіашвілі Іллі Ростевановича – кандидата на посаду судді Голопристанського районного суду Херсонської області;

- Мартьянової Тамари Сергіївни – кандидата на посаду судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;

- Герасименко Тетяни Анатоліївни – кандидата на посаду судді Долинського районного суду Кіровоградської області.

Закон і Бізнес