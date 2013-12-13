28.12.2016 12:02



Під час засідання у болівійському суді президент країни Ево Моралес запустив еротичне відео на своєму телефоні. При цьому він забув вимкнути звук, чим насмішив інших учасників засідання.

Відео про конфуз президента Болівії Ево Моралеса опубліковано на YouTube, передає «Закон і Бізнес».

Ево Моралес очолює виконавчу владу Болівії з 2005 року та вважається першим президентом, що представляє корінне населення країни. Президент не одружений, у нього є троє дітей від різних жінок. У 1995, 1996 та 2007 роках Моралес висувався на здобуття Нобелівської премії миру. У 2008 році він був включений в топ-100 найбільш впливових людей світу за версією журналу Time.

Закон і Бізнес