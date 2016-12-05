28.12.2016 10:17



Конституційний Суд навряд визнає неконституційними положення закону «Про судоустрій та статус суддів», оскільки скарги діючих суддів Верховного Суду на те, що їх не перевели до нового ВС поза конкурсом не є достатньою правовою підставою.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», таку думку висловив заступник глави адміністрації Президента і координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов, передає «Закон і Бізнес».

«Думаю, що вірогідність дуже невелика (що КС визнає неконституційними окремі положення закону - ред.)... Верховний Суд України скаржиться в основному на те, що судді ВСУ не були автоматично переведені в новий ВС... Думаю, що таке рішення навряд чи зараз буде сприйнято і законодавчим органом, і суспільством... Не впевнений, що у цього подання є достатні правові підстави», — сказав О. Філатов журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання про те, чи буде припинена судова реформа, якщо КС визнає неконституційними окремі норми закону.

При цьому він додав: «Подивимося, як Конституційний Суд вирішить... Але я думаю, що як би Конституційний Суд не вирішив, це ніяк суттєво не вплине на хід тих перетворень, які відбуваються».

Також висловив заступник глави АП зазначив, що прийнятий Верховною Радою України закон про Вищу раду правосуддя може бути підписаний президентом України найближчим часом.

«Думаю, що сьогодні буде переданий (на підпис президенту – ред.), підписаний найближчим часом і опублікований до кінця поточного року», — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон «Про Вищу раду правосуддя» та передав його на підпис Президенту.