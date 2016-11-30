27.12.2016 17:31



Національне агентство з питань запобігання корупції публічно просить шість парламентарів пояснити несвоєчасне подання е-декларацій. Попередні запити Агентства до Верховної Ради та депутатів залишилися без відповіді.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, мова йде про народних депутатів Матіос М.В., Богуслаєва В.О., Шухевича Ю.Р., Козаченка Л.П., Іщейкіна К.Є., Гіршфельда А.М., передає «Закон і Бізнес».

НАЗК розпочало перевірку фактів несвоєчасного подання вищезазначеними народними депутатами щорічних декларацій за 2015 рік до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направляло відповідний запит на адресу Верховної Ради України, а також листи на адресу народних депутатів України щодо необхідності надання пояснень. Станом на 22 грудня 2016 року жодного пояснення на адресу НАЗК не надійшло», — зазначено у повідомленні.

НАЗК запрошує народних депутатів надати пояснення щодо несвоєчасного подання щорічної декларації за 2015 рік.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», народні депутати України мали подати е-декларації до 30 жовтня 2016 року включно.

Закон і Бізнес